低壓帶影響 白天各地多為多雲到晴

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中央氣象局表示，1日低壓帶影響，金門及馬祖地區有短暫陣雨或雷雨，白天台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，傍晚起中南部及澎湖地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

氣象局說，東半部及北部地區亦有午後局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，1日台灣東南部海面平均風力將稍減弱。1日晨起至下午間廣東海面及南沙島海面平均風力將增強至6級，雷雨區最大陣風9級，船隻請注意。

氣象局表示，1日巴士海峽及東沙島海面平均風力將稍減弱。1050901

(中央社)