川普民調上升？洛杉磯時報：他仍可能贏

「洛杉磯時報」表示，45.3%的選民表態支持川普，41.9%說挺希拉蕊，川普仍可能會贏希拉蕊。(圖片取自美聯社)

近來發布的民調幾乎都顯示民主黨總統候選人希拉蕊（Clinton Hillary）領先，甚至說她支持度破5成，但「洛杉磯時報」的每日追蹤民調卻有不一樣的結果，45.3%的選民表態支持川普，41.9%說挺希拉蕊，表示川普仍可能會贏希拉蕊。

南加州大學朵恩塞夫學院（USC Dornsife）與洛杉磯時報（LA Times）共同調查，從7月4日起至11月總統大選投票日前，每天隨機訪問3000個美國合格選民所作的調查。最近一期，也就是8月31日有2576人回覆的調查發現，45.3%選民表態願意投票給川普，41.9%說挺希拉蕊。

雖然近來民調一面倒都顯示是他的對手民主黨總統候選人希拉蕊會贏，但洛杉磯時報（LA Times）說明，這次關鍵在於上屆總統大選沒投票的這群選民，川普在其中的支持度領先，至於上屆有投票以及首次有投票權的年輕選民中，希拉蕊則有較高支持度。

(中時電子報)