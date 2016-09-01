MLB》王建民被皇家隊放進15天傷兵名單

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王建民今天突然被球團列入15天傷兵名單。(美聯社資料照)

根據皇家隊官網報導，台灣投手王建民因右肱二頭肌肌腱發炎，今天（1日）已被放入15天傷兵名單；球團則從3A召回左投手亞歷桑大以及右投手龐德斯，至於另一位內野手柯隆則被降回3A奧瑪哈皇家隊，以便空出名額，容納這兩名投手。

王建民今年後援表現優異，各界有目共睹，目前已出賽38場，投53.1局，戰績6勝0敗、自責分率4.22。昨天才登板對洋基隊後援2局、無失分，不料今天就被列入傷兵名單，究竟他的傷勢如何？下次歸隊是什麼時候？目前都尚未明朗，必須再進一步確認。

(中時電子報)