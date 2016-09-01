誠品100部經典共讀》駱以軍經典籤詩 30餘場名人導讀

誠品【經典共讀計劃】第二期百部選書出爐 華文大作成焦點。（誠品提供）

誠品【經典共讀計劃】第二期百部選書出爐！8/31(三)起正式起跑的百部選書書單中，華文經典備受矚目，包括曾獲「中文小說一百強」的林海音《城南舊事》、白先勇《臺北人》、張愛玲《半生緣》、西西《我城》，刻劃台灣風土民情的重要文學家洪醒夫《黑面慶仔》、廖輝英《油蔴菜籽》及周夢蝶、席慕蓉、余光中、楊牧、瘂弦、鄭愁予等多位大師詩作，逾30本描寫台灣、大陸、香港人文風采的精彩作品，呈現橫跨半世紀華文繁景。

第二期百部選書換上全新書衣配色，共分為社會科學、文學譯傳、華文繁景及人文思潮等4大類別。（誠品提供）

此外，誠品書店也邀請知名作家小野、經營獨立書店的羅文嘉暨劉昭儀夫婦、知名譯者尉遲秀、學者畢恆達及多位資深出版人，9/3(六)起全台巡迴開講30餘場，為讀者免費導讀東西方近百位大師經典作品。

首期為3萬名讀者解惑的經典籤詩0901起從台大店展開全新巡迴（左）、駱以軍跨刀創作經典籤詩，《波赫士全集》成為籤王（右）。（誠品提供）

為了邀請讀者親近這些經典書籍，上一期為3萬名讀者解惑的經典籤詩，本次邀請駱以軍跨刀創作，精選10本經典搭配愛情、事業等人生課題，以神秘幽微的風格，為讀者指點迷津。他更將《波赫士全集》設定為籤王，「波赫士的小說，基本上就是宇宙縮影。他可以用虛構層層包覆『無限』這件事。讀者抽到這隻籤，那麼他的問題，就能放進萬花筒寫輪眼，能夠超越。」經典籤詩機9/1(四)起將巡迴誠品台大、松菸、中友及台東書店，誠邀讀者一求與經典的一紙良緣。

誠品書店邀請知名作家小野、經營獨立書店的羅文嘉暨劉昭儀夫婦、知名譯者尉遲秀及多位資深出版人，全台巡迴開講30餘場，免費導讀經典作品。（誠品提供）

佛洛依德透過閱讀莎士比亞劇本來理解人性、川端康成則從《源氏物語》獲得寫作能量。第二期選書除了華文作品，還有改變現代世界運作的《論法的精神》、《相對論入門》，也有超過三個世代藝文工作者啟蒙書《梵谷傳》、全球藝術家的繆思《流浪者之歌》、歐洲思想藝術里程碑《神曲》、改變世界觀的達爾文《小獵犬號航海記》、探討多重人格經典之作《24個比利》、「垮掉世代」的文學代表《在路上》、時代雜誌百大小說《發條橘子》等精彩譯作，更有獻給50至60年代老臺北的《漲潮日》及跨越大陸50年社會歷史的莫言《生死疲勞》。

東西方名家包括王文興、三毛、松本清張、卡繆、米蘭昆德拉、珍奧斯汀、契訶夫等，均有作品成為本次經典之選。

「你會主動想起一些書，在生命中不斷閱讀。」洪範書店負責人葉步榮說。誠品經典共讀計劃以「值得一讀再讀」作為選書原則，此回合作的10家出版社、10位選書人，不僅有自六、七十年代即活躍於台灣文壇的資深出版人，也有新世代編輯，希望能呈現經典的多元面貌，也讓作品在幾代讀者之間創造出閱讀的共感與對話。

九歌出版總編輯陳素芳：「我認為經典的影響力至少要能超過兩個世代。」跟洪範、九歌同樣首次加入經典共讀計劃的皇冠則期待任何一個讀者，即使很年輕，還是可以從這些書中開啟第一本經典。其它首次加入的出版社還包括為台灣文學留下許多重要作品的爾雅出版社、從旅遊文學出發的馬可孛羅文化及強調多元詮釋的漫遊者文化與臉譜出版。

誠品邀請讀者從百部經典中找一句話送給自己。（誠品提供）

每月一場的跨領域講者對談【閱經典．讀人生】，希望經典與讀者的生活相結合。9/3(六)首場邀請經營水牛出版社的羅文嘉暨劉昭儀夫婦，帶領讀者從經典看見人生。10、11月還將陸續有小野╳黃益中及朱家安╳沈清楷接力登場。

設計師鄒駿昇特別為第二期經典共讀百部選書繪製全新藏書票。（誠品提供）

一人一本導讀的【寫作人．說書】，則由尉遲秀9/4(日)在台南文化中心店打頭陣，導讀《生命中不能承受之輕》，10、11月陸續現身的還有畢恆達談《偉大城市的衰亡》及傅月庵談《半生記》。最後則是每周五晚上於敦南書店登場的【編輯人說書】，10大出版社將輪番登場。8/31(三)至10/31(一)，百部經典回饋讀者單本79折、3本75折，百部收藏價$32,000。

(中時電子報)