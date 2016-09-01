能源和礦業股跌勢猛 歐股下挫

雖然銀行類股創下1年多以來表現最佳的1個月紀錄，但仍不敵能源和礦業股跌勢，歐洲主要股市下跌。

道瓊歐洲600指數跌1.22點或0.35%，報343.53點。

英國股市下跌39點，報6781.51點。法國股市CAC 40指數跌19.27點或0.43%，報4438.22點。德國股市DAX指數跌35點，報10592.69點。(譯者：中央社簡長盛）1050901

(中央社)