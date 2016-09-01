川普會墨總統 討論邊境牆但獨漏誰付錢

墨西哥總統尼托和共和黨總統候選人川普在墨西哥總統府舉辦共和記者會。(美聯社)

美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)週三突然拜訪墨西哥、並會晤墨西哥總統尼托(Enrique Pena Nieto)，他們雖然有討論川普極具爭議性的移民政策─一道美墨邊境圍牆，但並沒有討論到誰會為蓋這道牆付錢。

根據CNN報導，川普和尼托會面後在共同記者會上表示，他們沒有討問到誰要為蓋牆付錢，這個議題將留到往後日子討論。川普週二晚上突然宣佈將拜訪墨西哥，他此行據說是為了他將在周三在亞利桑納州發表的移民政策造勢，並且反擊那些質疑他種族歧視的聲浪。

在同場記者會上，尼托則表示兩人建設性的交換了意見，雖然兩人「不見得同意每件事情。」他也強調美國、加拿大和墨西哥簽署的北美自由貿易協議(North American Free Trade Agreement, NAFTA)對美墨貿易的益處，儘管這是川普競選團隊一直抨擊的議題。

雖然川普安靜、表情嚴肅地聽完尼托的發言，但他直接挑明兩人在哪些議題意見不同，川普強調必須要阻止美國的工作機會大量往南邊邊境外流，他認為NAFTA給墨西哥帶來的好處遠比給美國帶來的多，他警告NAFTA可能會被重新談判，並再度重申在美墨邊境蓋牆阻擋非法移民和毒品走私集團的政見。

雖然過去也有總統候選人在競選時出訪其他國家，但川普並未像前人一樣挑選一個一定歡迎他的盟國，而是維持他一貫非常標新立異的風格，選擇到他曾宣稱出產許多「強暴犯」和「罪犯」移民到美國的墨西哥，更遑論尼托曾公開罵川普和希特勒以及法西斯主義創始人墨索里尼(Benito Mussolini)一樣，而且尼托今年七月也公開否絕墨西哥出錢蓋邊境牆的可能性。

川普的競選團隊說此行是為了塑造川普做為總統的形象，並提供一個川普和尼托合照的機會。雖然許多美國外交人士都不贊同川普倉促成行，因為可能對川普的安危造成威脅，但也有人說這顯示川普的團隊反應非常迅速，如果他成為總統對突發事件可能反應和處理的速度會很快。

他的競爭對手、曾經擔任國務卿民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)批評，和外國建立外交關係不只是一起合照而已，而是需要一致性和穩定性，而且需要緩慢、努力的經營，而不是衝動行事或是侮辱其他國家。希拉蕊也有獲得尼托的邀請，她的助理指出這兩人2014年就曾會面，希拉蕊期望未來在適當的時機再度與尼托會晤。

(中時電子報)