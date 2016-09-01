川普會墨總統 討論邊境牆但獨漏誰付錢
美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)週三突然拜訪墨西哥、並會晤墨西哥總統尼托(Enrique Pena Nieto)，他們雖然有討論川普極具爭議性的移民政策─一道美墨邊境圍牆，但並沒有討論到誰會為蓋這道牆付錢。
根據CNN報導，川普和尼托會面後在共同記者會上表示，他們沒有討問到誰要為蓋牆付錢，這個議題將留到往後日子討論。川普週二晚上突然宣佈將拜訪墨西哥，他此行據說是為了他將在周三在亞利桑納州發表的移民政策造勢，並且反擊那些質疑他種族歧視的聲浪。
在同場記者會上，尼托則表示兩人建設性的交換了意見，雖然兩人「不見得同意每件事情。」他也強調美國、加拿大和墨西哥簽署的北美自由貿易協議(North American Free Trade Agreement, NAFTA)對美墨貿易的益處，儘管這是川普競選團隊一直抨擊的議題。
雖然川普安靜、表情嚴肅地聽完尼托的發言，但他直接挑明兩人在哪些議題意見不同，川普強調必須要阻止美國的工作機會大量往南邊邊境外流，他認為NAFTA給墨西哥帶來的好處遠比給美國帶來的多，他警告NAFTA可能會被重新談判，並再度重申在美墨邊境蓋牆阻擋非法移民和毒品走私集團的政見。
雖然過去也有總統候選人在競選時出訪其他國家，但川普並未像前人一樣挑選一個一定歡迎他的盟國，而是維持他一貫非常標新立異的風格，選擇到他曾宣稱出產許多「強暴犯」和「罪犯」移民到美國的墨西哥，更遑論尼托曾公開罵川普和希特勒以及法西斯主義創始人墨索里尼(Benito Mussolini)一樣，而且尼托今年七月也公開否絕墨西哥出錢蓋邊境牆的可能性。
川普的競選團隊說此行是為了塑造川普做為總統的形象，並提供一個川普和尼托合照的機會。雖然許多美國外交人士都不贊同川普倉促成行，因為可能對川普的安危造成威脅，但也有人說這顯示川普的團隊反應非常迅速，如果他成為總統對突發事件可能反應和處理的速度會很快。
他的競爭對手、曾經擔任國務卿民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)批評，和外國建立外交關係不只是一起合照而已，而是需要一致性和穩定性，而且需要緩慢、努力的經營，而不是衝動行事或是侮辱其他國家。希拉蕊也有獲得尼托的邀請，她的助理指出這兩人2014年就曾會面，希拉蕊期望未來在適當的時機再度與尼托會晤。
(中時電子報)
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