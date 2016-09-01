驚悚！德實驗室藏人體器官 納粹殘暴鐵證
德國一間研究實驗室去年進行裝修時，竟發現多瓶不明人體器官，經調查相信是二次大戰時，人稱「死亡天使」的門格勒（Josef Mengele）納粹集中營醫生活體摘取下的人體器官。而實驗室對外發表聲明，對此感到難過，將會成立委員會埋葬這批器官。
門格勒人稱「死亡天使」，為德國納粹黨衛隊軍官和奧斯威辛集中營的醫生，負責裁決將囚犯送到毒氣室殺死，或者成為強制勞動勞工，並慘無人道地用活人進行「改良人種」試驗，在未使用麻醉劑的情況下活摘人體器官，先後有約四十萬人慘死在他手下。
發現人體器官的實驗室為普朗克精神病研究院（Max Planck Institute），二戰時經常接收門格勒摘下的器官。據了解，這次當中包括各種器官，甚至是人類大腦。研究院表示當局已成立委員會，調查被摘取器官者的身份，然後將之埋葬。並發表聲明：「我們對這些發現感到難過，若有更多關於這批殘肢的資訊時，必會向大眾公布。」
(中時電子報)
文章來源：The Angel of Death's tortured Auschwitz victims: Body parts and BRAINS from Nazi doctor Josef Mengele's sick experiments are discovered in a Munich research lab
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。