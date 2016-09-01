驚悚！德實驗室藏人體器官 納粹殘暴鐵證

「死亡天使」門格勒（Josef Mengele）納粹集中營醫生活體摘取下的人體器官，在德一間實驗室被發現。(圖片取自historyandtheholocaust)

德國一間研究實驗室去年進行裝修時，竟發現多瓶不明人體器官，經調查相信是二次大戰時，人稱「死亡天使」的門格勒（Josef Mengele）納粹集中營醫生活體摘取下的人體器官。而實驗室對外發表聲明，對此感到難過，將會成立委員會埋葬這批器官。

門格勒人稱「死亡天使」，為德國納粹黨衛隊軍官和奧斯威辛集中營的醫生，負責裁決將囚犯送到毒氣室殺死，或者成為強制勞動勞工，並慘無人道地用活人進行「改良人種」試驗，在未使用麻醉劑的情況下活摘人體器官，先後有約四十萬人慘死在他手下。

發現人體器官的實驗室為普朗克精神病研究院（Max Planck Institute），二戰時經常接收門格勒摘下的器官。據了解，這次當中包括各種器官，甚至是人類大腦。研究院表示當局已成立委員會，調查被摘取器官者的身份，然後將之埋葬。並發表聲明：「我們對這些發現感到難過，若有更多關於這批殘肢的資訊時，必會向大眾公布。」

(中時電子報)