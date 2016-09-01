美原油存量增幅超預期 油價重挫

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由於美國政府報告顯示，上週原油庫存量增幅超過預期，油價創1個月來最大跌幅。

彭博報導，紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）10月交割價格跌1.65美元或3.6%，報每桶44.70美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油10月交割價格跌1.33美元或2.8%，報每桶47.04美元。

根據美國能源情報署（EIA）的報告，上週原油庫存量增加228萬桶，遠高於原先彭博社訪查分析師預測的增加130萬桶。（譯者：中央社簡長盛）1050901

(中央社)