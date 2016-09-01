石油類股賣壓沉重 美股下挫

我要評比

由於石油類股賣壓沉重，拖累美國主要股市下滑，標準普爾500指數抹消1個月以來的漲幅。另外，市場也在等待美國公布的就業數字，以評估利率的可能走向。

道瓊工業指數跌53.42點或0.29%，報18400.88點。

以科技類股為主的那斯達克指數跌9.771點或0.19%，報5213.219點。

標準普爾500指數跌5.17點或0.24%，報2170.95點。

費城半導體指數跌0.5913點或0.07%，報801.4819點。（譯者：中央社簡長盛）1050901

(中央社)