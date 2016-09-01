愛旅遊》從路上玩到海上！吳彥祖力推香港郵輪假期、文化

吳彥祖推薦香港維多利亞港。（香港旅遊發展局提供）

著名影星吳彥祖早前應香港旅遊發展局邀請，義務協助拍攝「藍色假期」平面專輯及宣傳短片，向台灣、內地及東南亞地區的旅客，介紹郵輪旅遊的精采體驗以及香港的地道文化和特色景點，希望吸引更多旅客來港乘坐郵輪，同時暢遊香港，深入探索香港多元化的旅遊體驗。

吳彥祖體驗郵輪。（香港旅遊發展局提供）

在短短兩日的拍攝過程中，吳彥祖由海上玩到陸上，全面感受郵輪假期的獨特魅力。吳彥祖表示：「搭乘郵輪就像來到一個海上的渡假村，裡頭有許多娛樂節目和活動，不但有許多特色水上運動，還有餐廳、購物中心，就像是一個建造在船上的小城市。」

一向喜歡水上運動的吳彥祖，在郵輪上親身體驗模擬衝浪器，大讚刺激好玩。他還向拍攝團隊表示，希望日後有機會試玩海底觀光器和室內模擬跳傘等刺激玩意。

吳彥祖推薦香港大學。（香港旅遊發展局提供）

吳彥祖多年來一直在演員、導演、監製甚至老闆等多重身分之間遊走，他說：「拍了這麼多年戲，經常忙得日夜顛倒，現在開始懂得享受慢下來的生活，放緩步伐，生活需要平衡，也需要慢下來專注做好一件事。」吳彥祖體會到忙裡偷閒的重要，在郵輪上可以在甲板看著藍藍的天與海，感受柔和的海風，在按摩池享受一套電影，或是欣賞一場世界級的舞台表演，都能讓人好好放鬆，優遊自在。

吳彥祖體驗郵輪。（香港旅遊發展局提供）

香港是許多國際郵輪航線必到的港口，近年更發展成熱門的郵輪母港。很多旅客於登上郵輪前或結束航程後都會多留幾天在香港旅遊，這是因為這座五光十色的國際大都市有看不厭的山海美景、吃不完的特色美食、享不盡的繽紛娛樂。

吳彥祖推薦香港元創方。（香港旅遊發展局提供）

吳彥祖說，他最喜歡香港熱情活力的城市節奏， 這次除了向旅客介紹郵輪上包羅萬象的設施和活動之外，吳彥祖亦大力介紹香港豐富多元的岸上觀光行程。當中包括：新興文創地標PMQ元創方、中上環的個性小店、特色電車遊、登山遠足路線、中西美食和地道餐廳等。

(中時電子報)

吳彥祖的藍色假期 ‧ 香港 X 郵輪。（香港旅遊局製作，取自YouTube） 挖新鮮，精彩無極限 號召粉絲