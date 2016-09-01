茶中紅寶石 新北「蜜香紅茶」飄香一世紀

本年度新北市蜜香紅茶比賽，王維誠就囊括了頭等、金質、銀質等獎項，做茶功力備受肯定。（新北市農業局提供）

炎炎夏日，來杯冰鎮的「新北市蜜香紅茶」，濃郁獨特的蜜香，滋味甘甜，並具有紅茶的圓潤口感，「味濃而不澀、香而不膩」，消暑最對味！

早在日據時代，新北三峽便是紅茶的主要產地，當時為外銷到英、美及香港等地，以「阿薩姆」的大葉茶種為栽培主流，後來隨著消費對象轉變，改栽培在地特有茶樹-青心柑仔，並配合季節，於春、冬季生產綠茶；夏天製做紅茶。不用藥的栽培方式，讓小綠葉蟬叮咬嫩葉，並代謝生成特殊成分，所製作的紅茶帶有淡淡果香及蜜香，因而贏得「蜜香紅茶」的美名。

位於三峽安坑里的建安茶行，已有百年製茶歷史，目前由第4代老闆王維誠經營。他笑說，我爸爸從小就跟著阿公學製茶，數十年的功力讓他成了「標準製茶機」，甚麼時候、怎樣的氣候、該怎麼做，馬上就可以做出決定。至於我早年曾做過研發工程師，利用所學，把做試驗的精神與製茶結合，也慢慢歸納出一套屬於自己的製茶秘笈。本年度新北市蜜香紅茶比賽，王維誠就囊括了頭等、金質、銀質等獎項，做茶功力備受肯定。

不僅製茶，就連泡茶也很講究，王維誠說，經過多次嘗試，發現蜜香紅茶最理想的沖泡溫度大概是攝氏85到90度間，溫度過高反而會影響原有風味。市售的進口紅茶味道重、口感偏澀，因此常會搭配奶精、糖加工成奶茶飲用，而三峽蜜香紅茶具有天然蜜香，口感溫和順口，如今消費者健康意識抬頭，愈來愈多人開始習慣品嘗無添加物的「原味茶」，使得蜜香紅茶市場接受度高，且廣受年輕人喜愛。

農業局表示，為提升品質與能見度，今年蜜香紅茶評鑑首屆由區級升格為市級比賽，不僅提升農產品價格，廣受消費者肯定。購買時只要認明「新北好茶」，便是安心安全的保證。請民眾把握機會，品嚐新北市蜜香紅茶的甜美滋味。訂購資訊可洽三峽區農會(02)2663-1214或向各茶農選購。

(中時電子報)