誰來野餐？「低碳野餐盒競賽」開跑 千元禮券等你拿

新北市綠色生活館為鼓勵民眾多選用在地、當季蔬果和對環境友善的食材，特舉辦「低碳蔬食野餐盒創作競賽」。（新北市農業局提供）

新北市綠色生活館為鼓勵民眾多選用在地、當季蔬果和對環境友善的食材，特舉辦「低碳蔬食野餐盒創作競賽」，比賽即日起至9月14日報名徵件、9月16日至9月21日進行網路票選，9月22日公告入選名單，入選的9組隊伍將獲得價值3千元禮券及綠色保育農特產品；9月25日在綠色生活館的分組決選中優勝者，還可以再獲得2千元禮券！

超值好禮發放不手軟，有興趣為低碳、環保飲食動動腦筋的民眾，都可以組隊參加，一起設計最環保的野餐料理! 9月25日決選當日，尚有「葉製餐盒」DIY、「低碳創意料理」、「綠繪本親子故事列車」課程 (9月2日「新北市綠色生活館」臉書開放報名)以及「低碳蔬食選秀」活動，歡迎民眾一起同樂!

繼瘋單車、瘋路跑後，野餐變成最火紅的假日休閒。綠色生活館以可食地景為主題辦理各項課程、活動，可食地景的「可食」、「景觀」、「共享」元素，正好跟野餐的「戶外」、「聚會」、「分享」理念不謀而合。為了讓野餐中的「餐」不僅美味，還有環保、綠活、友善、低碳及愛地球的精神，只要在野餐食材選購和準備上多一點用心，就可以減少食物碳足跡，為節能減碳及減緩全球暖化盡一份心力。

根據挪威科技大學的研究指出，全球家户所產生的碳足跡有20%來自於食物。聯合國農糧署的報告也指出，畜產所產生的溫室氣體，約占全球溫室氣體排放量的18%。而蔬菜因為生長週期短、需投入能源較少，故碳排放量是所有食材種類中最低的，可說是名符其實的低碳食材，因此「蔬果」將列為競賽主題之一。另外兩項主題則是「米食」與「茶飲」。

稻米是我國主要糧食作物，稻米的生產除了維繫國家糧食安全，更具有生態保育、水土保持、水資源涵養及文化保存等多元價值；茶是漢人傳統文化精神的一種體現，也是許多人生活中不可或缺的飲料。近年來新北市推動生態保育不遺餘力，如保育食蟹獴的貢寮米、保護小白鶴的金山白鶴米，還有保護水庫水源及翡翠樹蛙的坪林茶等，這些兼顧生態保育及友善農耕方式的傳統重要作物，都值得大家重新正視他們的價值。

歡迎有興趣者於臉書蒐尋「新北市綠色生活館」了解野餐盒競賽參賽規則與其他活動報名方式，或電洽(02)2964-7950吳小姐詢問!

(中時電子報)