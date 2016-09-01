9月1日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

民進黨議員自宅開賭 尿遁被警活逮

高雄檢警前天（8月30日）晚間在湖內區一處鐵皮屋，抄獲一大型賭場，發現該處剛好位於民進黨籍巿議員陳明澤服務處後方，而陳本人也赫然在場，雖然陳明澤辯稱是去找父母，不過，檢方認定他是該處地主之一、且本人就在現場，應該知道該處是賭場，因此依《刑法》268條賭博罪意圖營利提供賭博場所的罪嫌，列賭博罪被告，以10萬元交保。

捷安特擺烏龍 全台Ubike停擺

YouBike出現史上最大規模異常，從台北到彰化場站「只能還、不能借」，昨全台有14萬人次微笑小黃族受到影響，有民眾甚至抱怨，簡直「關鬼門卡到陰！」

捷安特原定目標在今晨5時全數修復完成，雖然場站已陸續陸續完成修復，但YouBike昨晚仍在官網宣布，估計至今天上午5時仍無法完成全數場站恢復營運，YouBike表示，維修人員連夜趕工，不間斷搶修，盼儘速提供全數場站恢復營運。

破解電郵 3000張浩鼎股票 翁啟惠一毛未出

檢調偵辦浩鼎生技涉及貪汙、內線交易案，士林地檢署昨表示，曾在5月11日就訊前中研院副院長、時為副總統當選人的陳建仁，確認浩鼎知悉盲測重大訊息時間點，調查人員更破解前中研院院長翁啟惠電郵紀錄，查出翁一毛未出，即坐擁3000張浩鼎股票，已將翁依貪汙罪函送偵辦。

蘋果日報

只當15天 徐光曦准辭兆豐董座

兆豐金洗錢案愈滾愈大，上月中旬才接任兆豐金董座的徐光曦，昨在美國以「難以取信國人，甚至連累長官」為由辭去董事長一職，即刻返國靜候司法調查。短短15天，徐從行政院長林全欽點「最適合當兆豐金董座」到下台，不僅成兆豐金史上「最短命」董事長，更被外界形容「跳火坑想救火，反被火燒」。

前外長田弘茂 掌海基會

總統蔡英文日前說，希望在上月底決定海基會董事長人事。總統府昨公布，將由外交部前部長田弘茂接任海基會董事長，盼借重他兩岸研究專業與經驗，協助台商拓展商機、維繫兩岸交流互動。田昨說未來會盡力改善兩岸關係，「我覺得是任重道遠」。綠委稱田產、學關係佳，是好人選；藍委質疑無助化解兩岸僵局。台商則說，民進黨當家，誰當海基會董事長都一樣。

才釀4死 戰車又膛炸 砲管竟裂

陸軍五六四旅一輛CM11勇虎式戰車上月十六日在三軍聯訓基地演訓翻覆，造成四名官兵死亡，不到半個月，陸軍五四二旅戰二營一輛同型戰車昨在陸軍北測中心實施戰力鑑測前試射時，砲管竟膛炸、斷成兩截，一名士兵因此眼睛不適送醫，幸未受傷。陸軍部緊急下令全面暫停同型戰車火砲射擊，並進行檢測，但未說明砲管斷裂原因。

聯合報

兆豐金案後座力 蔡友才辭鑒機董事長

前兆豐金董事長蔡友才昨天宣布辭去鑒機資產管理公司董事長，據悉，鑒機持有的卅八萬多張中信金股票並未鬆動，未來將可能在更名、改組董事會維持中信金持股不動，或解散清算後以洽特定人盤後定價交易方式，移轉中信金股票給鑒機兩大股東—潤泰集團總裁尹衍樑與寶佳機構林陳海等方式討論。

年金改革 蔡喊話「犧牲這代 是為下一代」

民進黨主席蔡英文昨天在中常會談到年金改革，她表示年金改革目標從來不是針對任何特定職業與個人，她理解改革過程裡，難免有些衝擊，例如軍公教為國家社會努力一輩子，卻在改革過程中，經常得承受一些批評，「這樣的委屈跟壓力，我能夠理解」。

王金平拒接 田弘茂掌海基會「求有，再求好」

總統府昨晚宣布懸缺已久的海基會董事長一職，將由前外交部長田弘茂接任。在立法院前院長王金平婉拒後，府方頓失「王牌」，尤其對岸緊抓「九二共識」，短期內派誰都是犧牲打，而田弘茂的「前外長」身分，對內還可擺平深綠反彈，「雖難得分，但先求不失分」。

自由時報

不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門

行政院不當黨產處理委員會昨天正式掛牌，委員會主委顧立雄表示，將對國民黨現有財產，以及較顯而易見的國民黨附隨組織，以最快速度來處理，他也歡迎民眾提供事證。據透露，委員會掛牌首日就接獲兩位民眾遞件檢舉，其中一位民眾更親自到委員會遞送資料，相關資料將交委員會處理。

樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭

上櫃遊戲股樂陞收購案創下台股首宗收購人「落跑」紀錄。法人及立委提出三大質疑，包括樂陞經營團隊持股低、質押比高，怎有辦法籌資高價收購？另樂陞三月初發行可轉債，隨後百尺竿頭就宣布收購，時機太過巧合？且兩者間關係始終扯不清？但樂陞董事長許金龍自比馬雲回應說，馬雲在阿里巴巴持股也僅二％，「我就是沒錢，才會不停找資金來支持樂陞！」

兆豐案善後不力 恐釀政治風暴

兆豐銀紐約分行遭美國重罰案，從一開始的內控及法遵疏失，演變成涉及「巴拿馬文件」的洗錢疑案，逼得行政院長林全及總統蔡英文先後上火線滅火，上任僅半個月的兆豐金董座徐光曦更跨海請辭。不過，此案可能還是難以止血，若新政府無法查出真相，並好好整頓公股行庫，恐怕演變成政治風暴。

(中時電子報)