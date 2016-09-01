澎湖望安老翁重症 海巡漏夜緊急後送

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澎湖望安離島一名75歲鄭姓老翁，半夜疑因上呼吸道出血，情況危急，澎湖海巡隊出動巡防艇漏夜救援，今天清晨送至馬公並由消防局護送至澎湖醫院救治。

澎湖海巡隊是在昨天深夜10時30分許，接獲第13巡防區通報望安衛生所有一名75歲鄭姓老翁疑因上呼吸道嚴重出血，情況危急，請求救援後送馬公本島就醫。

澎湖海巡隊緊急通報在線上執勤的2001巡防艇直接駛往救援，在今天清晨將患者和家屬等3人平安送抵馬公，交由消防局護送澎湖醫院救治，完成這起漏夜救人送醫任務。1050901

(中央社)