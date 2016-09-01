官司敗訴 陳沂擬「向中國人羅志祥」道歉
活動主持人陳沂曾批評藝人羅志祥肉體斂財，還嘲諷他封號「亞洲空幹王」跟賣淫小模有啥差異，因此被台北地院判賠30萬並要登報道歉，不過她昨天就宣布要舉辦向「中國人」羅志祥道歉大會，但卻不表明原因。
陳沂昨晚在臉書宣布，從今天開始連續七天中午12點整，將在個人臉書舉行向「中國人羅志祥道歉大會」，她表示只要曾誤認羅志祥是用肉體斂財(專輯五張抱抱) 或是亞洲空幹王，甚至自認為對不起羅志祥的網友，希望大家能藉此機會誠摯向他道歉，對於為何突如其來舉辦這活動，陳沂要大賣關子表示來參加就知道，並再三強調自己對不起羅志祥。
此外她也表示留言道歉內容最有誠意的人，將獲得羅志祥海報一張，此舉讓網友吐槽說禮物太沒誠意了，她則表示改贈專輯一張，不過網友仍不領情嘲諷「專輯改版那麼多次，很煩惱要哪一張」，甚至還有人故意詢問「集三張有拍照、五張有抱抱嗎」。
(中時電子報)
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