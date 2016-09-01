空軍訪沙港國小 勉學童充實學識
93軍人節前夕，空軍馬公基地勤務隊前往沙港國小訪視，全校師生齊喊「國軍好棒」，期勉勵學童當個「捍衛戰士」駕駛戰機巡戈領空，要充實學識與鍛鍊強健身體。
空軍馬公基地勤務隊為扎根全民國防教育及關懷轄區學童，落實敦親睦鄰工作，在各校開學的軍人節前前夕，由政戰處長方嘉祥代表隊長彭玉家率官兵前往沙港國民小學訪視學童，受到校長葉金裕等全校師生熱烈歡迎空軍戰士的到訪，並齊喊「國軍好棒」，讓官兵備感榮譽。
方嘉祥以淺顯易懂的方式向小朋友解說全民國防的概念與空軍的任務，並分享個人自幼立志從軍努力實現的歷程，勉勵小朋若想立志當個「捍衛戰士」駕駛戰機巡戈領空，須努力充實學識與鍛鍊強健身體，並代表空軍馬基隊在開學前夕，贈送每位學童文具資料收納袋，鼓勵用功向學。1050901
(中央社)
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