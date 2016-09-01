泰梅爾就任巴西新總統 率團赴陸出席G20峰會
巴西參議院周三(31日)投票通過罷黜總統羅賽芙（Dilma Rousseff），羅賽芙總統職位被解除後，副總統泰梅爾（Michel Temer）隨後在參議院議場宣誓就任巴西新總統。泰梅爾上任後第一件要務，就是啟程到中國大陸參加20國集團（G20）高峰會議。
左派總統羅賽芙在今年5月遭國會投票通過停職，並接受彈劾案調查，羅賽芙主要是被控未經國會批准，擅自頒發3項追加預算令，同時延遲給付國家向巴西銀行透過「薩福拉計畫」撥給農產業主的津貼，形成借貸，目的則是灌水作假帳或美化公共財報，違反預算法和稽爭責任法。
對於有關指控，68歲的羅賽芙否認有不當行徑，並堅稱自己對國家的忠誠。巴西參議院31日以以61票贊成、20票反對的表決結果，通過2/3的彈劾門檻，宣告讓羅賽芙下台。從5月開始代理其職務的副總統泰梅爾接任新總統。
據外媒報導，泰梅爾宣誓就任巴西新總統後，隨即啟程到中國大陸杭州參加20國集團（G20）高峰會議。泰梅爾在峰會期間，預計將跟包括中國國家主席習近平在內的多國領袖，舉行雙邊會談。
(工商)
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