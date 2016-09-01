美網》謝淑薇確定退賽！與雙詹世間情戲碼破局

謝淑薇於今晨宣布退賽，也宣告此次將無緣對決詹家姐妹花。（報系資料照）

謝淑薇在30日單美網女單首輪以0比6、5比7慘敗給莊佳容搭檔邦達蓮珂(Kateryna Bondarenko)，禍不單行的她還在比賽中扭傷左腳踝，據瞭解謝淑薇已在今台灣凌晨時間完成退賽手續，間接宣告女雙首輪強碰詹詠然／詹皓晴的「世間情」戲碼破局，而第2種子詹家姐妹的對手改由中國韓馨蘊／張愷琳遞補。

謝淑薇於日前里約奧運棄賽一事，當時鬧得沸沸揚揚，不僅讓搭擋莊佳容無法出賽，更在出征前夕影響代表隊的士氣，詹家姐妹花也在奧運女雙賽事中止步於8強；在命運巧妙的安排下，謝淑薇在２周後美網賽事，女單首輪遭遇對手就是莊佳容的女雙搭擋邦達蓮珂，更巧的是在女雙抽籤後，確定將在首輪強碰詹詠然／詹皓晴，可說是「冤家路窄」，因此有許多粉絲直呼：「簡直就像網球版的世間情！」

但謝淑薇在30日的女單賽事中，不僅慘敗邦達蓮珂，甚至扭傷了左腳踝，在賽後她在臉書粉絲團留言：「賽會防護員建議看醫生。壞了就放假，把每年7月放的假期補回來；好了就繼續打比賽。」就已突顯她可能因腳傷，退出此次美網的賽程，而在台灣時間今日凌晨時，謝淑薇已確定退賽，間接宣告了她原定在女雙首輪遭遇詹家姐妹花的「宿命對決」，也將因此破局。

(中時電子報)