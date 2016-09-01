年度「紅火環」日蝕 將在中非登場

2012年5月出現過的紅火圈日蝕。(圖取自NASA)

閃耀著一圈紅色火焰的日蝕即將在台灣周四下午約4點左右，出現在非洲中部的上空。這個年度天文現象發生的原因是照射地球的太陽光沒有完全被月球遮住，因此產生出和日全蝕的白色光圈不同、看起來有些詭異的紅色火焰狀光圈。

根據《紐約時報》(New York Times)報導，中非國家如加彭、剛果共和國、坦尚尼亞、莫三比克和馬達加斯加可在週四(9月1日)當地早上9點到10點時，看到這個紅火環日蝕的盛況，鄰近約100哩的範圍內也可看到部分日蝕，雖然根據地點能看到這個現象的時間不等，但最長可達三分鐘。

這個年度日蝕現象每18個月就會發生一次，美國太空總署(NASA)天體物理學家C. Alex Young表示，如果用有具有保護眼睛功能的裝置觀察這個現象，就可看到這個出現在空中、形狀奇異、看起來相當詭異的環狀光芒。

每次發生日蝕不一定會是全日蝕，因為月球對地球的距離會依照月球在軌道上的位置而有所不同，不一定每次月球都能恰好完全遮蔽所有照射到地球的太陽光。Young指出，這次日蝕就是因為月球離地球的距離有點太遠，只能遮蔽住95%的太陽光。

無法親眼看到這個紅火圈日蝕的人也不用失望，天文台Slooh Community Observatory將在網站上直播這個天文現象，下次這個年度日蝕將會在明年二月智利上空出現。

(中時電子報)