以餐佐酒、顛覆味蕾，文華東方餐酒饗宴翻轉食尚

〈天竺葵香氛甜菜根韃靼佐可可醋〉的甜菜根韃靼，用了第戎芥末籽醬、英國黑醋，以及煙燻墨西哥辣醬拌勻調味，非常適合與〈DON MELCHOR 2013〉紅酒搭配。(圖／姚舜攝)

用鴨肝與煙燻鰻魚搭配，並以蕎麥作成燉飯再用黑松露提味，展現了布魯諾．米納「東西方融合混搭」的廚藝。(圖／姚舜攝)

〈炭烤鴨菲力〉用了紅味噌與橙果醬，以及清葡萄醬汁提味，其風味與〈DON MELCHOR 2005〉內蘊的濃郁巧克力味與黑莓和成熟李子香氣是絕配。(圖／姚舜攝)

〈巧克力甘草蛋糕佐糖漬櫻桃及奶霜〉的櫻桃馥郁酸香，結合巧克力的苦甜，與〈DON MELCHOR 2010〉內蘊的黑醋栗和巧克力與菸草氣息很搭。(圖／姚舜攝)

為了「以餐配酒」，布魯諾．米納(Bruno Menard)還特地飛到了智利的孔雀酒廠了解每款酒的特色。(圖／姚舜攝)

DON MELCHOR的首席釀酒師致力追求完美均衡的卡本內蘇維儂紅酒，投注了相當的心力研究土壤、氣候、葡萄種植與釀酒技術。(圖／姚舜攝)

餐飲、餐飲，有「餐」就要有「飲」，西方人吃飯習慣「以酒佐餐」。但是，你可曾參加過「以餐佐酒」的餐酒會？

以「新古典廚藝」在法國廚界有一席之地，並曾在擔任日本東京〈LOsier〉法式餐廳連續3年摘下米其林3星的法菜名廚布魯諾．米納(Bruno Menard)日前訪台客座台北文華東方酒店，由他操刀烹調、只有2場的「古典法式超凡饗宴」，菜餚就是專為智利〈DON MELCHOR〉孔雀酒廠的不同年份酒款而設計，客人除可以「水平品飲」比較各年份〈〈DON MELCHOR〉酒款的特質與差異，並可品嘗「為酒而生」的新古典法式美餚，為非常難得的餐酒饗宴。

「以菜配酒」的餐酒會，就是打破慣性，將餐酒會的遊戲規則翻轉，改從「以酒為主，菜為輔」的角度，在菜單上先列出酒款、再由主廚針對這些酒量身設計菜餚。換言之，也就是將餐酒配的權利與責任全權委託(Carte Blanche)給主廚。而這樣的「食尚品味遊戲」，成功的關鍵就是：廚師必須得懂酒。

「古典法式超凡饗宴」的「主角」是1988、2005、2010與2013等4款不同年份的〈DON MELCHOR〉紅酒，代理商威彼特國際公司為讓台灣酒饕認識7度入選酒類權威評鑑雜誌《葡萄酒觀察家》世界百大名酒之列的〈DON MELCHOR〉，於是與台北文華東方酒店合作請到布魯諾．米納來台獻藝。

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致力於向世界證明智利紅酒、尤其是卡本內蘇維儂紅酒不輸法國酒的〈DON MELCHOR〉，這些年為智利紅酒在國際闖出了名聲。除了7度名列《Wine Spectator》百大名酒排行榜，2001與2003的〈DON MELCHOR〉更蟬連年度百大名酒第4名，而2010年的〈DON MELCHOR〉也4度獲得《Wine Spectator》給予95分的高分。

「古典法式超凡饗宴」的菜單就是從「餐佐酒」概念設計的Pairing Menu。整套餐含甜點雖僅有4道菜式，道道卻是布魯諾．米納根據4款不同年份的〈DON MELCHOR〉量身設計。

饗宴中的前菜〈天竺葵香氛甜菜根韃靼佐可可醋〉搭的是〈 DON MELCHOR 2013〉，這款酒帶有深濃櫻桃色澤，香氣濃郁且複雜，酒體渾厚飽滿，單寧質地柔滑、餘韻悠長。主廚以用了馬利第戎芥末籽醬、英國黑醋(伍斯特醬)，以及煙燻墨西哥辣椒醬拌勻提味的甜菜根丁與之搭配，非常適合。

擁有20年亞洲工作經驗的布魯諾．米納，擅長將日本食材與醬料與法菜結合演繹美味佳餚。為了〈DON MELCHOR 1988〉這款帶有咖啡、巧克力，以及茶香與薄荷複雜氣息的紅酒，布魯諾．米納設計了〈法國黑松露、鴨肝佐蕎麥燉飯搭配煙燻鰻魚〉這道菜式。名廚將煎香的鴨肝和塊狀的煙燻鰻魚放置在用蕎麥烹製的燉飯上，再以芹菜莖、葉點綴，最後灑上海鹽和黑胡椒碎成菜，鴨肝與鰻魚的鹹鮮味與帶有複雜香酒與甜香口感的酒汁激盪交融，是完美的配對。

2005年的〈DON MELCHOR〉除有巧克力與咖啡氣味，並帶有黑莓與黑醋栗以及成熟的李子香氣，為此布魯諾以〈紅味噌與橙果醬風味碳烤鴨菲力佐青葡萄醬汁〉與之搭配。為香煎鴨胸提味的的青葡萄醬汁，是用烤過的鴨骨與紅蘿蔔、芹菜、大蒜，以及番茄糊一起熬煮後，再加了紅酒、酸葡萄汁及高湯續煮，起鍋前再添加少許甜菜根汁及奶油增色而成，內蘊自然果酸味與酒汁也是絕配。

餐後甜點〈巧克力甘草蛋糕佐糖漬櫻桃及奶霜〉是為〈DON MELCHOR 2010〉而設計，這款酒的單寧柔軟絲滑，酒體細膩優雅且不斷隨時間變化，餘韻悠長持久。主廚以帶有櫻桃馥郁酸香結合巧克力苦甜的甜點與之搭配，為特別饗宴畫下完美句點。

(工商)