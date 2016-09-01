立院報到頭香 黃偉哲將9連霸

立法院今天進行第9屆第2會期的立委報到，民進黨立委黃偉哲一早6時15分就來排隊，可望拿下9連霸的報到第一名。

根據憲法規定，立法院會期，每年2次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。

立法院第9屆第2會期今天上午8時開始辦理立委報到，黃偉哲自第8屆第2會期到現在，已經完成第1名報到的8連霸，家住台南的他，昨天就待在台北，一早5時30分就起床、6時出門，到立法院約6時15分，順利排到第1，可望奪下9連霸。

截至上午7時止，黃偉哲後面又排了民進黨立委陳歐珀，至於第3名則尚未出現。1050901

(中央社)