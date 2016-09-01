蔡英文想維穩 卻落入動搖動蕩衰敗三部曲
由北京市台辦、民革北京市委主辦的京台學者共研會日前在北京舉辦。香港中評社報導，北京聯合大學台灣研究院原院長、教授劉紅在閉幕式上總結發言表示，蔡英文近期執政的目標是維穩，卻開始了台灣新執政集團動搖、動蕩、衰敗怪圈的三部曲。
劉紅說，蔡英文執政以來民意支持率下跌，說明了台灣政治的現實：你只要開始執政，你就開始犯錯誤。陳水扁是這樣，馬英九是這樣，蔡英文今天也是。
兩岸政策上，劉紅認為，蔡政府政治上強化與大陸對抗，強化去中國化，強化對台灣的國家建構。目前已經出現了台灣人失去信心、大陸人失去耐心的苗頭，這些情況已經成為兩岸關係不正常的重要原因。
但劉紅認為大陸應該有信心，因為大陸牢牢掌握了推動兩岸交流的主導權。只要國民黨渡過恢復期，那麼國民黨就必然會承擔起推動交流和反對台獨的重任。「這對國民黨來講並不是難事，還有充分的時間。第一場決鬥是2018年底，第二場決鬥是2020年初。」
(中時電子報)
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