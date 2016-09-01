張紀中妻爆曾出軌5次 密友：惡毒又不檢點

名導張紀中驚爆成「王寶強第二」。(圖／翻攝自張紀中微博、新浪娛樂)

大陸名導兼製片人張紀中日前驚爆成「王寶強第二」，被結婚14年妻子樊馨蔓戴綠帽，小王還是自己的乾兒子肖齊，不過樊馨蔓否認出軌，反咬張紀中有小三，還有個3歲私生子，不過近日兩人密友向陸媒爆料，直指樊馨蔓「惡毒又不檢點」。

張紀中和樊馨蔓共同好友向《全明星探》爆料，表示自張紀中開始執導《三國演義》開始，樊馨蔓就紅杏出牆了，先是搭上一位姓藍的書商，被發現後她發誓會斷絕關係，後在拍攝《水滸傳》時候，樊馨蔓又出軌了，但張紀中最後還是原諒她了。

兩人結婚後，張紀中本以為她會安份一點，沒想到樊馨蔓又外遇，直到現在被抓到就有五次，讓密友都忍不住批她是「惡毒又不檢點，曾出軌過五次的女人。」

(中時電子報)