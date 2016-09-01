埃及進口草莓疑汙染 美多起A肝病例

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一批從埃及進口的冷凍草莓疑似遭到汙染，導致包括美國西維吉尼亞州在內的4個州，近來傳出民眾因喝冰沙飲料而感染A型肝炎的多起病例。

根據統計，到目前為止，因為這批進口埃及草莓而導致的A型肝炎病例共有50例，地點分布於西維吉尼亞州、馬里蘭州、維吉尼亞州與北卡羅來納州。

西維吉尼亞州衛生主管官員指出，到目前為止，已經證實的3起A型肝炎病例，都與位於馬丁斯堡（Martinsburg）的「熱帶冰沙餐飲店」（Tropical Smoothie Cafe）有關。

在全美各地共約有500家連鎖分店的「熱帶冰沙餐飲店」向媒體表示，疑似遭到污染的這批進口冷凍草莓是從埃及進口，目前已經銷毀，改用加州出產以及從墨西哥進口的草莓。

根據調查，業者在冰沙飲料當中使用了從埃及進口的一批冷凍草莓。

在馬里蘭州、維吉尼亞州與北卡羅來納州的「熱帶冰沙餐飲店」連鎖店，同樣也傳出消費者因喝冰品飲料感染A型肝炎病毒的案例，各地衛生機關正在調查中。光是在維吉尼亞州，衛生機關已經證實與冰品飲料有關的A型肝炎感染案例就有40個。1050901

(中央社)