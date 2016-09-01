泰梅爾就任巴西總統 強調彈劾案非政變

我要評比

經過近9個月，巴西總統羅賽芙彈劾案今天結案，參議院以61票贊成、20票反對的結果，罷免羅賽芙，代總統泰梅爾正式接任總統職位。

巴西時間下午4時50分，隸屬巴西民主運動黨（PMDB）的泰梅爾（Michel Temer）在參議院長卡列洛斯（Renan Calheiros）及聯邦最高法院院長李萬度斯基（Ricardo Lewandowski）陪同抵達參議院，宣誓就職。

泰梅爾今晚將搭機飛往中國大陸，出席20國集團（G20）會議，但已預先錄製好晚上8時在全國電視與電台聯播的演說。

出訪大陸前，泰梅爾以總統身分召開首場部長會議，強調彈劾程序絕非工黨口中的政變，而他此行前往亞洲的目的之一，也是要讓國際了解巴西擁有司法安全且政治穩定。

然而，今天羅賽芙雖被罷免總統職位，卻因工黨與巴西民運黨之間的協議，讓羅賽芙免於被禠奪公權8年的結果，惹惱了支持泰梅爾的民主黨（DEM）和巴西民主社會黨（PSDB）。

巴西民社黨中央黨部主席、參議員尼佛斯（Aecio Neves）將審判最後出現如此詭異結果，歸咎於巴西民運黨，並質疑巴西民運黨領導階層是否會忠於泰梅爾政府和其他政黨達成的經濟改革協議。

而羅賽芙在3個多月前因彈劾程序暫時離職，她的下台已成趨勢。

短期內，泰梅爾政府必須實踐的目標是說服國會通過限制公共支出的修憲案，以及延後調整公務員薪資，這將是讓巴西經濟脫離泥沼的關鍵議題。1050901

(中央社)