惡劣! 鐵鍊栓脖逼罰站 蘇州馬戲團遭爆虐小黑熊
大陸又爆虐待動物事件！江蘇蘇州一個馬戲團，遭踢爆虐待黑熊，這些黑熊不但被訓練員勒頸綁在牆上，還被迫用兩隻腳站立長達數小時，影片中可看到有些小熊哭泣抓籠想逃離，看得讓人心酸。照片、影片經轉載引發網友熱議，表示應該要強力抵制，再也不會觀看馬戲團表演。
蘇州約有300個馬戲團訓練動物場地，亞洲善待動物組織（PETA Asia）日前調查其中10個訓練場，發現竟然有馬戲團竟將小黑熊的頸部用鐵鍊鎖在牆上，藉以訓練牠們站立。
從影片中可見小黑熊脖子被勒緊後，無助地向同伴求援，訓練員也強迫牠們做不同動作，動作慢的小黑熊更遭受訓練員鞭打、拖行，被關在鐵籠裡的小黑熊則是不斷抗拒掙扎、悲鳴。
該組織指出，那些被鐵鍊拴住的小黑熊儘管又累又怕，但只能持續站立，否則就可能窒息致死，呼籲民眾應該拒買馬戲團的票。對於馬戲團的訓練方式，網友表示「拿動物的命去掙錢，良心何在！堅決抵制！」、「我和女兒看圖片都掉淚了，天道輪迴，他們早晚遭報應的」。
一名中國農業大學動物醫學院副教授表示，馬戲團這種虐待式地訓練不僅會造成動物關節永久損傷，式至壞死癱瘓，這些小動物們年幼時就會出現問題，一生都將飽受病痛折磨。
(中時電子報)
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