艾瑪史東人好狂簽名 急死威尼斯影展

艾瑪史東在威尼斯影展上狂幫粉絲簽名與合照。（圖／美聯社）

好萊塢女星艾瑪史東帶著新作《樂來越愛你》登上現正舉行的威尼斯影展，她人氣旺，一出場吸引粉絲尖叫連連，親切的她也為影迷簽名，不過因為她實在太想滿足所有影迷，簽到工作人員好緊張，頻頻催促她進場，可艾瑪史東堅持幫粉絲簽名！

艾瑪史東在威尼斯影展上穿著流蘇裝登場，高貴又性感的模樣隨即成為媒體焦點，隨後她走到一旁幫粉絲簽名與自拍，但由於活動快要開始，工作人員不忘暗示她早早進場，但艾瑪史東太親切，甚至和工作人員表示再多給她一些時間就好，最後她在簽了10多分鐘後才進場，還險些遲到。

儘管急死工作人員，但粉絲可是相當開心，不僅能拿到女神簽名，還有不少人進距離拍到艾瑪史東，可謂此行最大收穫！

(中時電子報)