田弘茂接海基會 蔡英文躲過獨派炮轟

前外交部長田弘茂接任海基會董事長職務。(資料照片)

懸缺已久的海基會董事長職務，蔡英文決由前外交部長田弘茂接任。田弘茂曾是李登輝時代參與「兩岸密使」中的6人小組成員之一，並擔任陳水扁時代第一任外交部長，更是綠營外交大老。田弘茂的任命，對獨派人物而言較能接受，但解決兩岸交流互動的任務恐仍一籌莫展。

蔡英文政府稱，將借重田弘茂的專業與經驗，由他來帶領海基會，協助台商拓展商機、解決問題，維繫兩岸之間的交流互動。但《中評網》分析指出，田弘茂出線僅獲獨派掌聲，其中，吳澧培說，相較過去的傳聞名單，田弘茂較好，「我可以安心一些」。有大陸涉台學者指此一人事安排，是蔡英文向深綠交心。

獨派大老、總統府前資政吳澧培日前點名行政院長林全不適任應該下台，批評蔡英文政府用前朝官員是請鬼拿藥單，還自爆因為新政府任用藍營的李大維當外交部長，他跟姪子總統府秘書長吳釗燮絕交。吳澧培並斷言，蔡英文用林全當行政院長會沒有明天。如果海基會董事長再由宋楚瑜、王金平等人出線，獨派的炮火將更猛烈轟向蔡英文。

因此，「田弘茂出線替蔡英文解了一個小套，兩岸這個大套卻未必能解」。而兩岸僵局能否打破，關鍵在「九二共識」，若無「九二共識」，誰出任都於事無補。反之，若有「九二共識」，兩岸溝通機制就能再持續。

(中時電子報)