川普遭打臉 墨總統擺明不會為築牆埋單

我要評比

美國共和黨總統候選人川普今天向墨西哥總統潘尼亞尼托表示，美國有權在美墨邊境築牆，以阻擋非法移民，但川普宣稱他未提及要求墨國為築牆埋單一事。

川普這番說辭隨即遭墨國總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）打臉。潘尼亞尼托聲稱，他已向川普（Donald Trump）表明，墨國將不會為築牆埋單。

潘尼亞尼托透過推特說：「與川普會談一開始，我就表明墨國不會為築牆埋單。」

川普這次出訪墨國可謂跌破眾人眼鏡，因川普之前連番抨擊墨國為美國帶來非法移民和毒品。川普和墨國總統在其位於洛皮諾斯（Los Pinos）的寓所會談了近一個小時。

川普結束會談後與潘尼亞尼托召開聯合記者會。川普說：「我們確實談到築牆，但未討論由誰埋單，這將會在稍後討論，因這僅是非常初步的會談，而且這次會談非常愉快。」而潘尼亞尼托在記者會上則未提及築牆一事。

美國將於11月8日舉行總統大選，根據最新民調顯示，川普的支持率落後對手民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。紐約地產大亨川普的幕僚希望此行能讓川普看起來更像總統，並展現川普不畏難、願意勇敢面對棘手問題，譬如美墨關係等。

不過，川普在今天的會談中跳過了要求墨國為築牆埋單一事，可謂值得大書特書的事情，因要墨國自己出錢築牆一直是川普在全美各地舉行造勢活動的重頭戲。

墨國反對派政治人物則砲轟潘尼亞尼托款待川普來訪。

潘尼亞尼托則說，移民美國的數以百萬計墨國人值得尊敬。

他並向川普表示，無論是誰贏得美國總統大選，墨國將與美國新總統合作；他並呼籲兩國建立具建設性的關係。

在結束墨國訪問行程後數小時，川普將於亞利桑那州發表外界引頸期盼已久的演說，針對他贏得大選後，將如何處理非法移民。川普去年展開競選以來，就一直將矛頭指向墨西哥人。1050901

(中央社)