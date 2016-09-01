支持希拉蕊 紐約華亞裔動員造勢

我要評比

美總統大選進入最後百日，支持民主黨候選人希拉蕊的華亞裔領袖展開造勢活動。大紐約兩岸僑團及印、韓裔社團今天齊聚法拉盛，呼籲選民登記註冊，投票支持美首位女性總統。

這項由美東各州華裔大聯盟支持希拉蕊競選團隊、僑領周燕霞號召的動員活動，發表聲明指出，「最後一哩路，讓我們成就希拉蕊，也幫助我們自己」。

儘管同樣來自紐約，但屬於少數族裔的華亞裔支持希拉蕊（Hillary Clinton），遠多於共和黨候選人川普（Donald Trump）。尤其美東首位華裔聯邦國會眾議員孟昭文出任民主黨全國委員會副主席後，華亞裔社區支持希拉蕊更為明顯。孟昭文日前還與美亞太裔投票協會邀集大紐約社區領袖，呼籲亞太裔盡速完成選民登記，發揮影響力。

另一方面，大紐約兩岸僑團、印度及韓裔社區領袖近50人，今天齊聚法拉盛為希拉蕊造勢，強調不管在經濟、政策執行及價值等方面，希拉蕊都比川普更具遠景及實踐力。

他們相信，在移民政策、降低大學學費、平價醫療法案、縮小薪資差距、簡化投票程序、消除種族歧視等，希拉蕊當選對少數族裔比較有利。

僑領希望華亞裔發揮關鍵少數力量，記得完成選民登記，讓11月8日開出大紅盤，協助希拉蕊走完最後一哩路，順利前進白宮，替少數族裔謀福利。1050901

(中央社)