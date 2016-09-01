大陸3朵金花飲恨 止於美網女單次輪

大陸女將鄭賽賽苦戰3盤，以1比2飲恨，輸給烏克蘭的邦達蓮珂。（美聯社）

在美網女單首輪締造5朵金花齊放的大陸女將，今天有王雅繁、段瑩瑩、鄭賽賽3位繼續上陣，可惜都飲恨出局，於第2輪止步。

最可惜的是鄭賽賽，她苦戰3個小時又2分鐘，才以7-5、6(5)-7、5-7輸給烏克蘭的邦達蓮珂。這場比賽的過程緊張刺激，雙方你來我往，殺得天昏地暗，堪稱贏者驚險、輸者可惜！

段瑩瑩則碰上日籍的黑人好手大坂直美，激戰兩盤後，以4-6、6(3)-7不敵，遭到淘汰。稍早的王雅繁遇上烏克蘭的祖瑞可，力戰之後以5-7、3-6落敗，也有一定的競爭力。以上三朵金花全部出局，剩下張帥、王薔準備上陣。

女雙方面，張帥與好友澳洲選手絲托索搭檔，以6-4、2-6、6-4擊敗楊珂維琪（塞爾維亞）／可諾兒（瑞士），挺進第2輪。

其他參加女雙、混雙的選手如：楊釗煊、王薔、梁辰、王雅繁、徐一璠等人，都在首輪出局。

(中時電子報)