吳斯懷：軍公教93上街頭 拒蔡政府炒冷飯摸頭
行政院宣布續發年終慰問金，副總統陳建仁更發表年金改革公開信，外界解讀是想減低軍公教勞93遊行力道。對此，93遊行活動發言人吳斯懷直言，政府想摸頭只是會造成反效果，不如開誠布公，給我們鼓勵支持，承諾在活動後，會傾聽我們的聲音和訴求。
吳斯懷接受《中評社》訪問時指出，續發年終慰問金並非新政府德政，過去已發放好幾年，依據往例，發放慰問金多在上半年就公布，讓大家有個底，今年卻直至8月底才宣布，明顯是針對93遊行釋出善意。
吳斯懷認為，台灣財政困難主因是財政紀律，而退撫基金會破產，主因不在退休軍公教領太多、活太長，而是營運不佳導致虧空，還有制度結構性的困難。政府應從真相找解決辦法，而非製造世代剝奪和對立。
軍公教勞93大遊行，主辦單位預估將有10萬人上街頭，吳斯懷說，歡迎政府釋出更多善意，甚至提高年終慰問金發放比例，讓退休人員獲得實質改善，但這些都不會影響遊行人數。
(中時)
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