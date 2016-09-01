台北市推「市場論壇」傾聽產業現況！打造市場發展藍圖

台北市全國首創召開市場論壇討論法規修正方向。（台北市政府市場處提供）

台北市市場處於昨(30)日在文華東方飯店舉辦公有零售市場論壇，邀請經濟部中部辦公室與台北市41處市場自治會代表共80人與會，針對傳統市場軟、硬體改建及管理條例進行對談，論壇會議中針對了包括環南市場等三處的硬體改建案、傳統市場服務品質提昇方案與攤位租金調整等產業關切的議題進行討論，並將本次論壇結論將提送台北市政府，作為未來傳統市場管理的重要依據。

傳統市場改建是台北市長柯文哲上任後的重要政見之一，台北市政府目前已規劃了近百億元的改建經費，將於今年度陸續開始台北市傳統市場的改建計畫，台北市市場處許玄謀處長表示：「市場的硬體改建是一種進步，但部分市場管理條例於民國96年發布至今，10年來已與現況有所背離，許多現行的市場法規是否能同樣與時俱進，則是本次公有零售市場論壇中相當重要的議題，市場處期望能透過本次論壇將零售市場管理條例進行總檢討，與中央主管機關及產業代表進行三角溝通，達成未來發展共識。」

本次公有零售市場論壇邀請了包括全國傳統市場(集)聯合總會魯李仁理事長及台北市傳統市場41處市場自治會代表共同參與討論，其中包括傳統市場攤位租金調整及攤位轉租、分租等產業代表最關注的討論議題，現場討論相當熱烈，南門市場自治會王銓國會長也在會中發言表示：「不論是一戶一攤或是轉、分租的問題，現行法規都與實際狀況相差甚遠，希望能透過這次的對談機會讓管理單位聽到市場的意見，進而調整法規內容，成為市場進步的依據，而不是牽絆。」中央主管機關經濟部中部辦公室洪國爵科長則回應：「市場管理條例在當初訂定及發布有其時空背景與目的，但對於法規的解釋將充分授權地方政府，作為市場管理的基本依據。」

台北市市場處預期透過本次市場論壇，達到產業與管理單位充分溝通的目的，也宣示了台北市傳統市場的團結，而此次論壇的結論將作為未來傳統市場管理的重要考量，期望透過軟、硬體的改善、制定合時宜的法規，逐步改變傳統市場經營的本質，達到「打造市場新氣象、創造城市新風貌」的重要目標，並讓傳統市場成為城市行銷的重要元素。

(中時電子報)