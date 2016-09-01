日本首都不是東京！真相其實是…

「日本首都是東京」只是約定俗成的說法，並無真正法律依據。（圖/shutterstock提供）

網友在推特指弟弟用Ok.google詢問日本首都在哪?（翻攝自推特）

日本首都是東京早被視作基本常識，但事實卻並非如此。日本一名網友在推特指，弟弟用Ok Google問日本首都在哪，起初遭眾人猛酸無知，隨後卻抖出日本根本無正式規定首都的驚人真相。

據《日本集合》報導，日本網友いめ日前在推特上發文寫道，弟弟在「Ok.google」問日本首都在哪，自己接著答「日本根本沒有首都阿」。該文發出後，遭許多網友無情狂轟，酸他「智商低」、「頭腦壞了，先去學校一趟再回來」、「笑死人，東京要哭了」等，還有人發起網路投票，證明日本首都確是東京。

不過，在一名網友端出日本法律後，局勢大逆轉，該名網友指日本法律並未指定何地為日本首都，且「首都建設法」1956年已遭廢止，目前無直接表明何處是首都的法條。「日本首都是東京」只是約定俗成說法，缺少法源依據。

(中時電子報)