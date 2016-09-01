小車升大客車駕駛 政府補助上萬元訓練費

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客運業出現駕駛人才荒，交通部公路總局將在北中南協助業者辦理客運駕駛招募，媒合成功、完成受訓並到職滿3個月者，將提供新台幣1萬4200元訓練費。

公路總局與客運業者將舉辦3場駕駛人才招募會，分別在台北、台中與台南舉辦。

公路總局說，參加招募動媒合成功，完成受訓並到職滿3個月者，將由公路總局公路人員訓練所全額補助1萬4200元「小型車駕照逕升大客車駕駛訓練費」。1050901

(中央社)