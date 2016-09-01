梅伊發言人：英將尋求獨特協議脫離歐盟
英國各部長召開夏季假期以來的首次脫離歐洲聯盟（EU）會談後，首相梅伊（Theresa May）官邸辦公室今天指出，英國將尋求「獨特」協議脫歐。
儘管其他國家警告單一市場准入與人民自由移動限制並不相容，但英國政府仍想控制歐盟國家的移民，同時維持緊密貿易關係。
英國今年6月就脫歐舉行公投，促使前任首相卡麥隆（David Cameron）辭職下台，他主張英國續留在這個擁有28個成員國的集團。
雖然梅伊也偏向留歐，但她在公投後堅持「英國脫歐就是英國脫歐」。
英國內閣部長在契克斯市（Chequers）舉行會議後，首相官邸辦公室聲明指出，「一些內閣閣員清楚表達，我們將脫離歐盟，卻非脫離歐洲，在具決定性看法下，我們尋求的是一個對英國獨特的模式，而非一個容易取得的現成解決方案。」
根據聲明，「這必須意味著，對歐洲其他國家來到英國人數的控制，但也對他們希望交易貨物和服務有正面的結果。」1050901
(中央社)
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