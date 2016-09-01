美體操女將道格拉斯手術後 發文謝粉絲
美國體操女將道格拉斯（Gabby Douglas）由於口腔感染發炎，住院接受手術與治療，昨天透過社群網站向粉絲報平安，感謝大家的關心與禱告。
由於手術的關係，道格拉斯無法參加28日的MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮（MTV Video Music Awards）。原本她要與一同參加奧運的體操隊友們一起上台擔任頒獎人。
20歲的道格拉斯昨天在Instagram分享一張她躺在診療椅上的照片，並寫道：「大家好！只想讓你們知道，我一切平安。」
她表示，由於舊傷狀況轉壞，導致口腔的骨頭長了囊腫，「醫師已經把它移除，現在覺得好多了」，感謝所有人的關心以及為她禱告，也由衷感激醫師團隊在過去4天的悉心照顧。1050901
(中央社)
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