台中100站iBike漏夜搶修 估9時全數修復完畢

台中市100個iBike在工程人員經連夜搶修後，預計上午9點全部恢復營運。（盧金足攝）

負責YouBike和iBike的「微程式資訊公司」，據點設在台中市，昨天因為優化更新出問題，造成全台大當機，工程人員馬不停蹄的搶修。（盧金足攝）

昨天凌晨全國YouBike系統異常，台中iBike系統也受到影響，台中市政府交通局今天（1日）表示，經人工逐站搶修，上午8點多全市100站iBike已完成96站修復，剩餘4站也正積極檢測維修中，預計9時全數修復完畢，這場歷經28個小時的大當機，各iBike站將恢復營運。

負責全台各縣市YouBike和iBike資訊營運管理的的「微程式資訊公司」，據點設在台中市，昨天因為優化更新出問題，造成全台大當機，工程人員全部出動，馬不停蹄的搶修，希望在最短時間內盡速解除危機。

市府交通局長王義川指出，昨天凌晨全國YouBike系統進行例行維護更新時，由於遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，台中iBike系統因此受到影響

，需要以人工方式到每個場站現場逐一檢測，讓系統更新恢復。

交通局表示，在人員積極搶修下，目前全市100個iBike站點，截至上午8點已完成96站修復，剩餘的4站也將盡快檢修完畢，預計今日上午9時，可全數修復完成，其他已修復的iBike都恢復租借使用，民眾使用iBike影響面大幅縮小。

(中時)