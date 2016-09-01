豬哥亮暴瘦住院？ 兒子假冒工作人員守候
主持界大哥大豬哥亮昨晚驚傳住院，據悉兒子目前正在他身邊守候，而一開始記者登門採訪時，似乎是不想讓病情曝光，還一度自稱是工作人員，而他也透露父親住院主因是因為「太瘦了」。
根據《自由時報》報導，豬哥亮為新片《大顯神威》勤跑宣傳，上周末還到南部掃街拜票衝票房，接受採訪時坦言為了拍片身體些許吃不消，目前只能吃流質的食物，經紀公司對此表示豬哥亮為電影宣傳行程已告一段落，去醫院純粹是去打營養針，至於打營養針為何得入住病房，經紀公司表示還有些例行檢查須執行，至於是否與癌症有關則不確定。
據悉豬哥亮2012年心肌梗塞發作，健康亮起紅燈，2014在高雄長庚醫院診斷罹患大腸癌2期，由於病灶接近肛門，若作切除手術就必須做人工肛門、屎袋，這讓他覺得相當沒尊嚴，因此堅持不開刀，對於豬哥亮目前病情，兒子表示情況相當穩定，希望外界給予父親良好修養空間，儘量不要登門打擾。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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