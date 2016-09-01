YouBike搶修 雙北211站可借車

YouBike公司1日在網站發布公告，至上午6時止，雙北部份站點有211站已恢復營運，仍全台同步搶修中，後續修復進度即會公告在官網及APP場站地圖，建議民眾更新或下載手機APP。中央社記者吳翊寧攝 105年9月1日

YouBike公司1日在網站發布公告，至上午6時止，雙北部份站點有211站已恢復營運，仍全台同步搶修中，後續修復進度即會公告在官網及APP場站地圖，建議民眾更新或下載手機APP。中央社記者吳翊寧攝 105年9月1日

YouBike公司1日在網站發布公告，至上午6時止，雙北部份站點有211站已恢復營運，仍全台同步搶修中，後續修復進度即會公告在官網及APP場站地圖，建議民眾更新或下載手機APP。中央社記者吳翊寧攝 105年9月1日

YouBike公司今天在網站發布公告，至上午6時止，雙北部份站點有211站已恢復營運，仍全台同步搶修中，後續修復進度即會公告在官網及APP場站地圖，建議民眾更新或下載手機APP。

微笑單車公司呼籲，民眾出門前，可先查YouBike官網或手機APP場站地圖及最新消息公告，確認起迄站點是否已開始營運，再前往租用YouBike，若尚未修復開放，可考慮搭乘其他大眾交通工具，造成不便敬請見諒。

微笑單車公司表示，針對8月31日系統異常，YouBike團隊正在全台站點全力跑點搶修，雖已修復211站，請民眾耐心稍候，各縣市最新修復情況可上微笑單車主網頁查詢。1050901

(中央社)