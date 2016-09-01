纜線地下化 哈瑪星塑造美麗天際線

高雄市哈瑪星是通往西子灣的要道，當地有往旗津的鼓山輪渡站，還有台灣鐵道館等，豐富的人文意涵，為了提升環境品質，市府加速推動纜線地下化工程，明年中還給市民美麗的天際線。（高雄市政府提供）中央社記者王淑芬傳真 105年9月1日

高雄市哈瑪星是通往西子灣的要道，當地有往旗津的鼓山輪渡站，還有台灣鐵道館等，豐富的人文意涵，為了提升環境品質，市府加速推動纜線地下化工程，明年中還給市民美麗的天際線。

高雄市將在2017年舉辦「全球生態交通盛典」（EcoMobility World Festival），要推升高雄市站上國際舞台，與國際城市及組織合作，致力推動生態城市永續發展。

國際生態交通聯盟每兩年舉辦１次大型國際盛會，將打造哈瑪星地區為生態交通示範社區，自駁二倉庫沿著高雄港站到哈瑪星社區及西子灣，讓遊客漫遊體會哈瑪星和西子灣的美景。

市府選定哈瑪星為試辦地點，以濱海一路、濱海二路、臨海二路及鼓山一路為範圍，示範區內規劃讓居民和遊客在不以燃油運具的開放道路，體驗各種綠色運輸，屆時哈瑪星將成為生態交通示範社區，社區內行駛的交通工具都是綠能或再生能源的交通工具，包括步行、自行車、捷運、輕軌、電動車等。

為了提升哈瑪星的視覺環境品質，工務局啟動哈瑪星地區纜線地下化計畫，將清除雜亂密佈的纜線，重現美麗天際。

工務局說，交通示範區內許多巷道之前即已推動纜線下地，但隨都市發展用電負載增加而再增設電桿，致天際線仍錯綜密佈。

工務局規劃，地下化纜線長度約4公里，台電公司已完成纜線地下化規劃作業，正協調溝通變電箱及用戶引上管設置地點，預計明年6月底完成地下化，會將密佈於電桿上雜亂的纜線一掃而空，提供居民和遊客優質的生態交通環境。1050901

(中央社)