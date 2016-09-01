纜線地下化 哈瑪星塑造美麗天際線
高雄市哈瑪星是通往西子灣的要道，當地有往旗津的鼓山輪渡站，還有台灣鐵道館等，豐富的人文意涵，為了提升環境品質，市府加速推動纜線地下化工程，明年中還給市民美麗的天際線。
高雄市將在2017年舉辦「全球生態交通盛典」（EcoMobility World Festival），要推升高雄市站上國際舞台，與國際城市及組織合作，致力推動生態城市永續發展。
國際生態交通聯盟每兩年舉辦１次大型國際盛會，將打造哈瑪星地區為生態交通示範社區，自駁二倉庫沿著高雄港站到哈瑪星社區及西子灣，讓遊客漫遊體會哈瑪星和西子灣的美景。
市府選定哈瑪星為試辦地點，以濱海一路、濱海二路、臨海二路及鼓山一路為範圍，示範區內規劃讓居民和遊客在不以燃油運具的開放道路，體驗各種綠色運輸，屆時哈瑪星將成為生態交通示範社區，社區內行駛的交通工具都是綠能或再生能源的交通工具，包括步行、自行車、捷運、輕軌、電動車等。
為了提升哈瑪星的視覺環境品質，工務局啟動哈瑪星地區纜線地下化計畫，將清除雜亂密佈的纜線，重現美麗天際。
工務局說，交通示範區內許多巷道之前即已推動纜線下地，但隨都市發展用電負載增加而再增設電桿，致天際線仍錯綜密佈。
工務局規劃，地下化纜線長度約4公里，台電公司已完成纜線地下化規劃作業，正協調溝通變電箱及用戶引上管設置地點，預計明年6月底完成地下化，會將密佈於電桿上雜亂的纜線一掃而空，提供居民和遊客優質的生態交通環境。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。