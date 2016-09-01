NBA》兩代狀元再合練 西蒙斯跟詹皇偷師

班西蒙斯(左)與詹姆斯一起練習跨下運球的畫面相當震撼。(取自西蒙斯IG)

今年NBA狀元班西蒙斯1日在社群媒體放上跟「小皇帝」詹姆斯、韋德、理查傑佛生等人合練照片，這不是西蒙斯首次跟詹姆斯一同練球，展現詹姆斯提攜後輩的用心，隨著新球季即將到來，西蒙斯到底能從詹皇身上「偷」到多少，目前還很難講。

在西蒙斯放的照片中，有張他跟詹姆斯一同在NCLA體育館內練習跨下運球的黑白照，讓人不禁感受到兩名狀元郎彼此之間的傳承意味，西蒙斯一直把詹姆斯當成「導師」與「大哥」，更何況兩人還屬於同1個經紀人瑞奇保羅，詹皇當然更照顧這名小老弟。

畢竟能跟詹姆斯屬於同個經紀人的好處不少，像是詹姆斯的隊友崔斯坦湯普生，去年就獲肥約跟騎士續約，如今只要西蒙斯在七六人打出亮眼成績，未來勢必有機會跟詹姆斯一樣，成為在聯盟擁有一定影響力的頂級球星，就等例行賽開打後就見分曉。

(中時電子報)