新加坡茲卡病例增至115起 首名孕婦確診

茲卡病毒主要是經由蚊子叮咬傳播，新加坡政府大力宣導防止斑蚊繁殖五步驟。(圖截取自新加坡環境局官網)

新加坡茲卡疫情延燒！根據新加坡官方最新公布數字顯示，周三(31日)一天共確診了33個茲卡病毒感染病例，其中一名是孕婦，這是新加坡出現的第一起孕婦感染茲卡病毒案例，也使得確診感染茲卡的病例總數達到115起。

據新加坡媒體報導，新加坡衛生部和國家環境局周三深夜臨時召開記者會，宣布一名居住在阿裕尼彎和沈氏通道一帶的孕婦，證實感染茲卡病毒。當局沒有公佈孕婦身份，僅透露孕婦一名家人之前已被證實感染茲卡病毒。

報導指出，該孕婦出現輕微症狀，目前在竹腳婦幼醫院留醫，並將接受進一步的輔導和病況管理。根據國外的研究，孕婦受茲卡感染的話，有1%至13%胎兒會出現小頭畸形症。

新加坡衛生部和國家環境局公布最新疫情表示，周三確診了24個新的感染病例，以及已康復但在追查後確診的9起病例，一共增加了33個病例，這也讓新加坡茲卡病例總數一舉破百，達到115起。

(工商)