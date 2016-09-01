新加坡茲卡病例增至115起 首名孕婦確診
新加坡茲卡疫情延燒！根據新加坡官方最新公布數字顯示，周三(31日)一天共確診了33個茲卡病毒感染病例，其中一名是孕婦，這是新加坡出現的第一起孕婦感染茲卡病毒案例，也使得確診感染茲卡的病例總數達到115起。
據新加坡媒體報導，新加坡衛生部和國家環境局周三深夜臨時召開記者會，宣布一名居住在阿裕尼彎和沈氏通道一帶的孕婦，證實感染茲卡病毒。當局沒有公佈孕婦身份，僅透露孕婦一名家人之前已被證實感染茲卡病毒。
報導指出，該孕婦出現輕微症狀，目前在竹腳婦幼醫院留醫，並將接受進一步的輔導和病況管理。根據國外的研究，孕婦受茲卡感染的話，有1%至13%胎兒會出現小頭畸形症。
新加坡衛生部和國家環境局公布最新疫情表示，周三確診了24個新的感染病例，以及已康復但在追查後確診的9起病例，一共增加了33個病例，這也讓新加坡茲卡病例總數一舉破百，達到115起。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。