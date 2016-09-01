台藝術在內華達大學拉斯維加斯分校展出

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「KUSO-台灣當代藝術展」即日起至9月30日，在美國內華達大學拉斯維加斯分校展出。

來自台灣的12位藝術家，包括陳依純、何孟娟、侯怡亭、黃法誠、黃心健、黃瑞芳、廖祈羽、廖堉安、劉哲榮、倪又安、徐瑞憲、王建揚，共19件作品參展。

展覽由文化部洛杉磯台灣書院與美國內華達州拉斯維加斯大學及台灣弘光科技大學共同主辦，並由策展人劉昌漢策劃，在校區唐娜比姆藝廊（Donna Beam Fine Art Gallery）展出。

作品表現形式多元，包括繪畫、雕塑、攝影、裝置藝術、錄像藝術與電子互動裝置等，充分展現台灣當代藝術近年來蓬勃發展的創作面貌。

台灣書院表示，這次展覽冠以年輕世代語彙「KUSO」，希望展現年輕世代鮮明的創作意念，同時以毫無拘束的表現形式與媒材，恣意揮灑而成篇章。

反應台灣自政治解嚴後，藝術的多元發展令人目不暇給，同時在鄉土運動與全球化浪潮的激盪下，具有豐沛的創作動能。在全球藝術版圖上，與歐陸及美洲社會相較，也毫不遜色。1050901

(中央社)