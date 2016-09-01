9月1日起 南北故宮試辦展場開放拍照攝影

今日參觀故宮的民眾有好眼福了，禁止攝影的規定今起局部解禁。自今日（9月1日）起至12月1日，國立故宮博物院南北院區，都試辦展場有條件開放拍照、攝影，至於民眾最想合影的人氣國寶「翠玉白菜」，現在故宮南院至寶廳展至10月2日，這段期間到南院參觀的民眾可得把握機會，而目前在美國舊金山亞洲藝術博物館的「肉形石」，則將於10月4日現身南院。

故宮今表示，未開放拍攝之文物，尤其是年代久遠的書畫，將另以禁止標示註明。展館內禁止拍攝團體照，並禁止使用閃光燈、補光器材、腳架、自拍器等輔助器材。故宮呼籲，拍攝時請勿影響安全動線及他人觀賞權益。

除此，北院也從今日開始，至明(106)年8月31日止，實施國人每日下午4時30分後，憑身分證件免費入正館參觀。南院則為行動不便者規劃貼心溫暖接送服務方案，8月30日已上路。

(中時)