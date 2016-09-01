墨總統駁川普 會面開始就說不出錢蓋邊境牆

墨西哥總統尼托(Enrique Pena Nieto)。(美聯社)

在美國共和黨總統競選人川普(Donald Trump)宣稱他和墨西哥總統尼托(Enrique Penz Nieto)並未在他們的會面中，討論誰要出資蓋美墨邊境的圍牆後，尼托直接在推特上澄清，他在會面一開始就表明：墨西哥不會出錢。

CNN報導，尼托也補充他和川普在這之後繼續以禮相待，並討論其他議題。川普競選幕僚米勒(Jason Miller)說，這次會面只是初步討論和建立關係的開始，這次會面也不是談判所以兩人有不同意見也不令人意外。

尼托反駁川普的時機，恰巧就在川普即將在週三晚上在亞利桑納州的競選集會上、宣布他的移民政策的幾個小時前。川普週二晚上突然宣布隔天拜訪墨西哥，此舉本來是為了要為他成為總統的資格造勢，但許多批評家都覺得川普在墨西哥和尼托舉辦共同記者會時，收斂了不少他強硬、爭議性的作風。

川普在記者會中獨獨漏掉這段尼托拒絕出資建邊境牆的對話，不一定會對他的選情造成影響，亞利桑那州馬里科帕郡(Maricopa)的警長Joe Arpaio說：「有差嗎?這個邊境牆不管誰出資都很重要。」不信任川普競爭對手、民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)的選民，也可能會覺得川普展現了美國總統應有的自制力和清晰的思路。

川普現在希望能夠吸引拉丁美裔和其他少數族群的選民，但他之前稱墨西哥是送「強暴犯」和「罪犯」移民到美國的國家。尼托在推特上強調，他有義務要在全世界為墨西哥人民辯護，並表示川普之前的言論已經傷害和影響墨西哥人，但他相信川普真正的目的應該是要和墨西哥建立一個可以使兩國社會福利都更好的關係。

(中時電子報)