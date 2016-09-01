台鐵誤點逾2小時 天災人禍都可賠

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台鐵誤點賠償今天起放寬標準，颱風、地震等天災，或平交道事故等人禍造成列車誤點超過2小時以上，先退現金，或9月中完成票務系統修改後，旅客可免費搭同區間同車種列車1次。

以往台鐵誤點賠償依據，必須可歸責台鐵才算數，列車延誤45分鐘以上可全額退費，天災一律不賠償。

台鐵8月中宣布放寬標準，今天起實施，民眾可選擇退費或持誤點車票免費搭乘同區間同等級列車1次。

台鐵最新規定，凡不可歸責台鐵的天災人禍，包括：颱風、地震、闖越平交道發生事故等，列車誤點超過2小時以上，民眾持蓋上誤點證明的車票，1年內可免費搭乘同區間同等級車種列車1次。

台鐵說，因票務系統還未修改完成，9月中前都只退現金，9月中後再增加免費搭乘選項。

而從前誤點不賠的區間車，今天起也納入賠償，同樣可歸責台鐵且延誤45分鐘可全額退費，不可歸責台鐵延誤2小時鐘，可免費搭乘同級同區間列車一次，持電子票證者，當次乘車免扣款，持定期票者可延長使用期限1天。

台鐵提醒，持區間車票者需要檢附相關證明，譬如搭乘班次、乘車區間、列車出發時間、列車抵達時間等證明，且經過車站站務人員或列車長確認後，再向車站申請延誤證明或退票。1050901

(中央社)