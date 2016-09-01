校園少子化 桃市小校大校面臨大不同

國小開學，受到「虎年」出生的小一生人數減少的影響，桃園市今年少了1926人。在少子化的趨勢不變下，偏鄉小校多了師生的互動，市區的大校也出現學生減少，整理廣闊校園大不易的狀況。中央社記者邱俊欽桃園攝 105年9月1日

國小開學，受到「虎年」出生的小一生人數減少的影響，桃園市今年少了1926人。在少子化的趨勢不變下，偏鄉小校多了師生的互動，市區的大校也出現學生減少，整理廣闊校園大不易的狀況。

全國各國中小新學期開學，以桃園市來看，有21所國小的小一人數「在10人以下」，其中大溪區美華國小、新屋區北湖國小的小一新生數僅有4人。如果以區域為劃分，桃園市復興區的多所偏鄉國小長期以來，每年均以10人以下的人數「進校」，包括三民、霞雲、奎輝、光華、高義、長興、三光等國小，今年人數最多只有7人、最少5人。

桃園市政府教育局統計，今年桃園市小一新生人數共1萬8248人、較去年減少1926人，班級數減少67班。而在學校規模中，全市目前仍以桃園區中山國小，全校總人數學生數2691人（161名教師）最多，復興區光華國小，全校學生數21人（11名教師）最少，但是值得一提的是桃園市的小學生人數占全國比率仍緩步成長，約占全國10.58%，主要受到人口移居的影響。

相較於台北市位於市中心的明星學區國小人數，每年仍有一定的比率水準，但在桃園市則不一定有相同狀況；以鄰近桃園火車站，以商業區為為主，具有百年歷史的桃園國小，曾經為桃園第一大的國小，則因為附近沒有新型社區住宅，商圈內大都為營業場所，新生人數明顯的巨幅滑落。

而目前「桃園第一大」小學為桃園區中山國小，因為校區附近有許多鄰近的新型社區，在父母親的年齡結構相對年輕上，也使得中山在小一新生上仍維持一定水準。

曾任復興區三光國小校長，今年轉任桃園市東門國小校長的伍鴻麟說，以偏鄉小一數來論斷少子化的問題，不一定精準，因為數字變化高低起伏大。他在三光國小時，還有一年新生數僅有2人。中央社記者問到「2個人怎麼教？」，他說，老師一樣熱情照樣交，而且對話式的師生互動，沒有什麼不好，也讓老師更能依照學生特質，適才適性的教學。至於是否採取「混齡教學」？伍鴻麟認為，還是看科目，國語、數學差異性大，音樂、美術等則較有可能。

伍鴻麟說，原鄉學生數不穩定，大都因為家庭經濟因素，也些家長下山工作，會帶著孩子走，但也有家庭考量偏鄉住宿、老師照顧等福利，反而將孩子留在山上，「老大到老么、3、4個人，都在同一所國小」，父母親和小孩子在週六日才相見。

以「數字」基準衡量，小校有小校的問題，大校也未必沒有，伍鴻麟就說，東門國小鼎盛時期高達100多班，今年只有23班，「偌大的校區的打掃成為學生另一種壓力」，「東門國小二年級生就要到外掃（戶外打掃）」，這與以往五、六年級生才要外掃的狀況有很大不同。

至於「小校併校」的議題長期為各縣市中的討論議題，復興區就有小校，經常被提到併校的問題，但因為今年小一新生為「虎年」出生，相對出生人數少，未來則會緩步上揚；加上地區狀況、實際需求、家長意見、交通距離與社區環境等因素，仍無法一體適用，但整體而言，「少子化」所帶動的衝擊面向，仍持續發酵。1050901

(中央社)