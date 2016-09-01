旋轉雲團轉的更明顯 鄭明典：往日本去

氣象局預報中心主任鄭明典今天表示，昨天有旋轉特徵的雲團，今天轉的更明顯，並將往日本去。

中央氣象局預報中心主任鄭明典常在臉書上發表氣象訊息，今天他以「昨天看的雲團」為題，介紹目前海上有一個有旋轉特徵的雲團，且今天旋轉特徵比昨天更明顯，且這個雲團將往日本去。

鄭明典說，當西北太平洋上出現大大的「季風環流圈」時，日本常常連續的受到颱風侵襲，過去曾經發生過很多次，所以日本應該是很有防備。1050901

(中央社)