陸客減逢淡季 飯店業出招攬客

陸客銳減又逢暑假結束，飯店業者紛出招攬客，有的祭出高CP值優惠搶客，有的推出親子房，有的則是瞄準背包客配合好康優惠促銷，業者希望即將到來的中秋節連假可見首波戰果。

新店碧潭是賞月勝地，緊鄰碧潭的和昇帝景飯店9月1日起至12月31日推出文藝商務及主題房住宿65折起，且隨宿附贈碧潭水灣餐廳新台幣150元折價券1張、新店自行車3小時優惠券、住宿折價券；親子旅遊或4人以上同行加碼送碧潭踩船使用券。

業者說，店內12間文藝復興主題客房，每間都有面潭第一排的美景；店內餐廳以藝術家達文西為主題體現，提供精緻歐式優雅用餐空間，這項高CP值好康優惠是微旅行最夯首選，歡迎南部民眾前來體驗。

搶攻親子市場，高雄義大天悅飯店繼與德國木質玩教具業者在飯店大廳推出大型木製室內主題遊樂區後，又斥資上百萬元改裝飯店家庭房，9月起推出10款主題房，有小王子主題房、嬰兒探索房及露營野餐房等，每間房內都有豐富的玩教具，讓0至10歲的孩子各擁天地，方便親子同樂。

退房時家長協助小朋友完成房間內玩具歸位，還可獲贈市價800元的木製彩繪DIY玩具。

跳脫陸客團窠臼，連鎖背包客旅店品牌「承億輕旅」日前挺進高雄美麗島捷運站出口展店，緊鄰六合夜市，目標客群瞄準年輕學生族群、背包客，標榜經濟實惠，最低每人每晚600元即可入住。

承億輕旅高雄館配合開幕並推出超殺優惠，即日起至9月14日，雙人客房與床位5折優惠起，限週日至週四，9月中旬後承億輕旅全國各館還將推出聯合住宿券「小福包」，房價優惠75折起。1050901

(中央社)